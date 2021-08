Грандиозен процес в Германия: Учител е обвинен в канибализъм

В Берлин започна грандиозен процес срещу учителя по математика Щефан Р., обвинен в канибализъм, предава EA Daily.

Според разследването учителят с хомосексуални наклонности се е срещнал с бъдещата жертва - монтьор на електропроводи за високо напрежение - в онлайн чат за запознанства.

По време на първата си физическа среща Щефан убил сексуалния си партньор, а след това сварил част от тялото му и го изял, "за да получи сексуално удовлетворение", пише "Фокус".

