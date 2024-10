WSJ: „Търговецът на смъртта“ на Путин Виктор Бут се завръща към търговията с оръжие

Р уският търговец на оръжие Виктор Бут, наричан „Търговецът на смъртта“, се завръща в бизнеса с търговия с оръжие и се опитва да посредничи при продажбата на малки оръжия на подкрепяните от Иран бойци хути в Йемен, съобщи The Wall Street Journal в понеделник, цитиран и от TheMoscowTimes.

57-годишният Бут беше освободен при размяната на затворници с американската баскетболна звезда Бритни Грийнър през декември 2022 г. Смята се, че по време на двугодишната си криминална кариера Бут е подпомагал както бунтовници, така и законни правителства в редица конфликтни зони, включително Афганистан, Йемен и Демократична република Конго.

През август Бут се е срещнал с двама емисари на хутите в Москва, за да преговарят за закупуването на автоматични оръжия на стойност 10 млн. долара, пише WSJ, като се позовава на европейски служител по сигурността и други лица, запознати с въпроса.

Не е ясно дали преговорите са се състояли по нареждане на Кремъл или с неговото мълчаливо одобрение, пише вестникът. WSJ също така заяви, че не може да определи източника на планираната доставка на оръжие.

Първите две доставки ще включват предимно автомати АК-74, но според информацията емисарите на хутите са обсъждали и други възможни покупки на оръжия, включително противотанкови ракети „Корнет“ и противовъздушни оръжия.

Според източниците на WSJ доставките могат да започнат още през октомври в йеменското пристанище Ходейда, където Русия вече е извършила няколко доставки на зърно, под прикритието на хранителни доставки. въпреки че потенциалните доставки на оръжия, които все още не са доставени, не са достатъчни, за да застрашат значително усилията на САЩ за защита на световния морски транспорт от нападенията на хутите, Вашингтон би се противопоставил дори на доставките на малки оръжия за хутите, които е определил като терористична група.

Американското разузнаване заяви това лято, че Русия би могла да предостави на хутите модерни противокорабни ракети в отговор на подкрепата на Вашингтон за Украйна, но няма доказателства, че тези ракети са изпратени или че Буут е замесен в такава сделка.

Адвокатът Стив Зису, който е представлявал Бут в САЩ, не пожела да обсъди дали той се е срещал с хутите.

„Виктор Бут не е бил в транспортния бизнес повече от 20 години“, казва Зису пред WSJ. „Но ако руското правителство го е упълномощило да улесни прехвърлянето на оръжия на един от противниците на Америка, това няма да е по-различно от това американското правителство да изпрати оръжия и оръжия за масово унищожение на един от противниците на Русия, както изпрати на Украйна.“

Говорител на хутите отказа да коментира доклада, а Кремъл не отговори на молбата на WSJ за коментар.

В понеделник държавната информационна агенция РИА Новости цитира дългогодишния говорител на Путин Дмитрий Песков, който казва: „Кремъл е склонен да категоризира публикациите за предполагаемите продажби на оръжие на Виктор Бут като фалшификати.“

