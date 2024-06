Войните в Украйна и Газа: Водещи теми в дневния ред на срещата на върха на Г-7

Л идерите от Г-7 се събират в Италия на тридневна среща, в която се очаква да доминират темите за войните в Украйна и Газа, както и нарастващото напрежение в отношенията с Китай в сфери като търговията и сигурността, предаде ДПА.

Украинският президент Володимир Зеленски е поканен да участва в срещата на Г-7, която започва днес в курорта Борго Еняция на югоизток от град Бари в южната област Пулия.

Това може да бъде последната среща на върха на Г-7 за американския президент Джо Байдън. Тя ще се състои пет месеца преди той да се изправи срещу своя предшественик и настоящ съперник в напрегнатите президентски избори в САЩ - републиканеца Доналд Тръмп.

Япония: Г-7 ще остане единна в своята твърда подкрепа за Украйна

Европейските лидери също са подложени на вътрешнополитически натиск. Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Олаф Шолц ще участват, след като крайнодесните партии постигнаха големи успехи на изборите за Европейски парламент миналия уикенд.

След 14-годишно управление на консерваторите във Великобритания се очаква министър-председателят Риши Сунак да претърпи съкрушително поражение от опозиционната Лейбъристка партия на парламентарните избори на 4 юли, посочва ДПА.

