От прокурор до президент: Пътят на Юн Сук Йол към падението

В петък Конституционният съд на Южна Корея постанови, че Юн Сук Йол е злоупотребил с властта си, като е обявил военно положение миналия декември, и го отстрани завинаги от длъжност, пише ВВС.

Доскоро Южна Корея не беше страна, в която човек би очаквал военно превземане – мирна демокрация, възхищавана по целия свят заради своите K-драми и технологични иновации.

Затова, когато президентът Юн Сук Йол обяви военно положение и нареди на армията да поеме контрол, той шокира както страната си, така и света. Всички – от обикновените корейци до световните лидери – останаха с един и същ въпрос:

Какво си мислеше?

Юн подцени съпротивата на обществото, армията и парламента. Той отмени заповедта само шест часа след нейното издаване.

ВВС разговаря с хора от най-близкото му обкръжение – приятели, довереници и политически съветници – за да разбере какво е накарало този някога успешен и принципен прокурор, известен с вярата си в правилното и грешното, да направи опит за авторитарен преврат – решение, което можеше да преобърне страната му, да опетни международната й репутация и да унищожи кариерата му.

"Обсебен от победата"

От малък Юн беше "обсебен от победата", разказва Чулву Лий – неговият най-стар приятел, с когото са израснали заедно.

„След като реши нещо, той го преследва докрай, без да се поколебае“, споделя Лий, който учил в същото начално училище и по-късно завършил право заедно с него.

В училище Юн бил най-едрото момче в класа, затова винаги сядал най-отзад, за да не пречи на останалите. Бил популярен, умен и убеден в чувството си за справедливост.

„Не дължа лоялност на никого“

През 2013 г. Юн разследва разузнавателната служба за корупция, въпреки нарежданията на шефа си да спре. Бил отстранен от длъжност, но за обществото той се превърнал в символ на смелост, защото се противопоставил на политическия натиск. Тогава произнесъл и думите, които ще го определят като фигура в корейската политика:

„Не дължа лоялност на никого.“

