Тайванският президент дарява месечна заплата за Украйна

Тайванският президент Цай Ингвен съобщи, че тя, вицепрезидентът Уилям Лай и премиерът Су Чжънчан ще дарят месечната си заплата за подпомагане на хуманитарните усилия в подкрепа на Украйна, предаде Ройтерс.

Цай, чието правителство тази седмица изпрати първа пратка хуманитарна помощ за Украйна - 27 тона медицински стоки, заяви на заседание на управляващата Демократическа прогресивна партия, че решимостта на украинския народ е трогнала света и тайванския народ.

Силите на глобалната демокрация, подкрепящи Украйна, се увеличават все повече, каза Цай. "Като член на глобалната демократична общност Тайван не прави изключение и затова ние напълно подкрепяме Украйна."

Външното министерство ще съобщи подробности за специална банкова сметка за хуманитарни дарения за Украйна, в която по думите на Цай тя, Лай и Су ще дарят месечната си заплата.

We #StandWithUkraine🇺🇦 by sending 27 tons of medical supplies. While #China sides with #Russia in an "unlimited alliance," #Taiwan is with freedom & democracy fighting the expansion of authoritarianism. I have faith: Democracy will prevail! JW pic.twitter.com/UjZr0XsN1Z