Китай: Тайван не е Украйна

„Тайван не е Украйна и винаги е била неотменна част от Китай“, заяви китайското външно министерство в сряда, докато президентът на Тайван Цай Ин-уен призова островът да засили бдителността на военните дейности в отговор на кризата в Украйна. За това съобщават от Reuters.



Коментарите идват, след като британският премиер Борис Джонсън отбеляза риска за Тайван в предупреждение миналата седмица за вредните последици в световен мащаб, ако западните държави не изпълнят обещанията си да подкрепят независимостта на Украйна.

Китай, която твърди, че Тайван е нейна територия, засили военната си дейност близо до самоуправляващия се остров Тайван през последните две години, въпреки че Тайван не съобщава за скорошни необичайни действия на китайските сили в момент, в който напрежението около Украйна нараства.



В Пекин говорителят на външното министерство на Китай Хуа Чунин отхвърли всякаква връзка между въпросите за Украйна и Тайван.



„Тайван не е Украйна“, каза тя. "Тайван винаги е била неотменна част от Китай. Това е безспорен правен и исторически факт."

