Стрелба в Берлин, има ранени

Ч етирима души са били сериозно ранени при стрелба в район Кройцберг на германската столица Берлин в ранните часове на деня, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Обстоятелствата около престрелката, разиграла се недалече от централата на Германската социалдемократическа партия, са неясни.

Нападателите, за които до момента няма никакви предположения, са избягали от мястото на произшествието. Полицията е отцепила и претърсва района, включително и с хеликоптер. Няма индикация за политически мотиви зад инцидента.

Трима от ранените са намерени близо до сградата на ГСДП, а четвъртият - в речен канал също близо до мястото на инцидента. Те са настанени в болница.

