Екзотичен танцьор разказа на съда как е разбрал самоличността на Пъф Деди

Е кзотичeн танцьор с псевдоним "The Punisher" (Наказателят) разбира самоличността на клиента си, когато включва телевизора в хотелска стая и вижда съобщение на екрана: "Добре дошъл, Шон Комбс."

Шарай Хейс, свидетел в процеса за сексуален трафик срещу хип-хоп магната, заяви, че е бил нает да създава "секси, еротични сцени" с тогавашната приятелка на Комбс, Касандра "Каси" Вентура, докато Комбс наблюдавал от ъгъла на стаята.

Видеоклипове разкриват истината за партитата на Пъф Деди

Първоначално Хейс не осъзнавал, че човекът в стаята е именно Комбс. Осъзнаването настъпило, когато той чакал клиентите си в луксозна хотелска стая и видял името на клиента си на телевизионния екран. 55-годишният Комбс се е признал за невинен по обвинения в рекет, сексуален трафик и транспортиране с цел проституция.

Първа среща

В съдебната зала в Ню Йорк, Хейс разказа за своята първа среща с двойката. "Беше ми конкретно казано да не говоря с мъжа в стаята", заяви той, добавяйки, че Комбс е носел воал на лицето си.

В хотелската стая в Trump Tower на Central Park West, Каси го посрещнала облечена в халат, докато вътре в помещението мебелите били покрити с чаршафи, а на пода имало "малки купички" с бутилки бебешко олио.

Хейс описа осем до дванадесет срещи с Каси Вентура, в които Комбс наблюдавал и давал указания. Тези указания включвали коригиране на свещи и инструкции за секс.

Пъф Деди може да бъде осъден на доживотен затвор

"Понякога Каси трепваше или въздишаше от предложенията на магната," каза Хейс. Друга път тя е търсила съгласието на Комбс за определени дейности.

Свидетелстването на Хейс дойде след показанията на Даниел Филип, който също твърди, че му е било платено да прави секс с Вентура, докато Комбс е наблюдавал.

Снимки на Каси

Photos of the injuries Cassie says she sustained at Diddy's hand have now been entered as exhibits in the case..

По време на заседанието във вторник, 20 май, съдът изслуша Реджина Вентура, майката на Каси. Като доказателство беше показан имейл от Каси до майка ѝ, написан на 23 декември 2011 г., в който се споменава, че Комбс е отправял заплахи и щял да "публикува два мои секс записа". В имейла тя споменава, че Комбс я е заплашвал, че ще "накара някой да я нарани," докато той не е в страната.

След показването на имейла в съда, майката идентифицира снимки на дъщеря си, направени в семейния дом в Кънектикът, показващи синини на гърба и краката ѝ, които според нея са резултат от насилия от страна на Комбс.

Освен това тя твърди, че Комбс е поискал 20 000 долара, защото е "бил ядосан, че е изхарчил пари" за Каси. Родителите на Вентура са изтеглили заем и са изпратили парите.

Делото срещу Пъф Деди започва, ето каква присъда може да получи

"Бях уплашена за безопасността на дъщеря си," добави майката на Вентура, посочвайки необходимостта да плати, "защото той го изисква".

Парите, които били изпратени, отново се появили в сметката им около четири дни по-късно, без последваща комуникация относно връщането им.

По време на разпита защитата енергично оспори показанията на бившия личен асистент на Комбс, акцентирайте на несъответствията в информацията, предоставена от него пред правителството.

Процесът се очаква да продължи няколко седмици, като Комбс може да получи доживотна присъда, ако бъде признат за виновен.

Full sketch of yesterda's court hearing when Jury was shown the photo of Cassie's bruises on her body from photos her mother had taken of her #DiddyTrial

Разширени разследвания и доказателства

Последният свидетел за деня беше специалният агент на вътрешната сигурност, Джерард Ганън, който ръководил операцията в имението на Комбс в Маями през март 2024 г. Ганън представи на журито някои от предметите, намерени в имение от1860 квадратни метра, включително полуавтоматични пушки AR15, заредени пълнители, бебешко олио, токчета и бельо.

Пушките, проектирани за висока скорост на стрелба, били оборудвани с "оптика на червени точки", нехарактерна за подобен вид оръжие. Ганън допълни, че серийните номера на две от оръжията били премахнати.

Очаква се на следващото съдебно заседание в сряда или четвъртък да свидетелства рапърът Скот Мескуди, известен като Кид Куди, който е имал връзка с Каси през 2011 г. Името на Мескуди се споменава многократно в контекста на обвиненията, че Комбс избухнал ревност и взривил колата му.