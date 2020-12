Трима убити и един ранен полицай при инцидент в Централна Франция

Т рима полицаи бяха застреляни в Пюи де Дом в Централна Франция в сряда вечерта, след като се отзовали на сигнал за домашно насилие, съобщиха източници от прокуратурата, цитирани от БГНЕС.

UPDATE: Three police officers have been shot dead and a fourth wounded while responding to a report of domestic violence in central France.



