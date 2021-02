Снежно бедствие удари Германия и Нидерландия

Н идерландия е буквално затрупана със сняг в неделя от първата голяма снежна буря, която удари страната от 10 години насам, нарушавайки железопътния и автомобилния трафик.

Студения фронт над Северна Европа засегна и съседна Германия.

Условията са толкова тежки, че нидерландското правителство затвори всички тестови центрове за ковид-19 за няколко дни.

Кога зимата се завръща със студ и сняг

Нидерландската метеорологична агенция обяви „червен код” за цялата страна за неделя, предупреждавайки за вятър със скорост от 90 км в час и остър студ. Последната голяма снежна буря в страна се състоя през януари 2010 г.

Тази сутрин по-голямата част от Нидерландия осъмна с между 5 и 10 см сняг, но в някои райони снежната покривка достигна 30 см.

Всички влакове бяха отменени. На шофьорите бе препоръчано да избягват пътувания и има около 85 съобщения за излизане на автомобили от пътя, включително и такъв за снегопочистване.

В Нидерландия се очакват 10 дни с минусови дневни температури. Премиерът Марк Руте заяви, че пързалянето с кънки ще бъде разрешено, ако каналите замръзнат, но предупреди холандците да спазват социално дистанциране.

В Германия снеговалежът причини големи смущения във влаковете в Северен Рейн-Вестфалия, най-гъсто населения регион на страната с 18 милиона души население, и влаковете, напускащи Хамбург. Снегът причини и големи закъснения на движението, както и 222 катастрофи.

Студ и сняг в цяла Европа, жертва на лавина

През нощта в части от Северна Германия се очаква по-силен снеговалеж до 40 см, съобщи метеорологичната служба.

Във Великобритания властите издадоха предупреждение за блокиране на пътища от дълбок сняг и прекъсвания на автобусния, железопътния и въздушния транспорт.

