Студ и сняг в цяла Европа, жертва на лавина

М раз и сняг сковаха голяма част от Европа. Ниските температури напукаха железопътни релси в Полша, турският мегаполис Истанбул осъмна под бяла покривка, а над много градове надвисна смог от използването на въглища за отопление, предаде Асошиейтед прес.

В Швейцария скиор, затрупан от лавина през уикенда, почина в болница от нараняванията си. От няколко дни в страната е издадено предупреждение за опасност от лавини заради обилния снеговалеж. Лавината е затрупала трима скиори. Единият от тях успял да се освободи и успял да помогне на втория затрупан. Третият нямал същия късмет, защото спасителите закъснели.

Температурите в някои райони на Полша спаднаха до минус 28 градуса през миналата нощ - най-студената от 11 години. В същото време столицата Варшава и още няколко големи града потънаха в гъст смог. Замърсяването бе толкова силно, че столичните власти призоваха хората да не излизат навън.

Съседна Чехия също преживя най-студената си нощ за тази година с температури под минус 20 градуса на много места. Очаква се студът в Североизточна Чехия да отстъпи и да бъде сменен от обилен снеговалеж, казаха метеоролозите.

За силни ветрове и крайно ниски температури съобщават и от много райони на Балканите. Това създава проблеми с електроснабдяването в Сърбия. Сняг има дори по хърватските острови в Адриатическо море. Минус 13 градуса бяха измерени и в Източна Албания. Замръзнали пътища в Поградец на брега на Охридското езеро попречиха на пожарникарите да пристигнат навреме и да угасят огъня в един дом, поради което загина човек. Снегът почти напълно парализира движението в Истанбул. Много коли бяха изоставени по улиците.

В Германия също наваля пресен сняг и пътищата се превърнаха в пързалки. Паднали дървета станаха причини за поредица от пътни инциденти вчера и през изминалата нощ. При един от тях загина шофьор.

Сняг и студ сковаха и скандинавските стани. Най-ниските температури, както следва да се очаква, бяха регистрирани зад полярния кръг. Норвежкият метеорологичен институт отправи почти шеговит призив към всички, които обичат да плетат, да изпратят топли вълнени дрехи на своите приятели на север.

В Дания полицията откри вчера 17 души да моржуват голи в езеро на 40 км западно от Копенхаген. Всички те, на възраст между 26 и 51 г., получиха предварителни обвинения в нарушение на коронавирусните ограничения, които не позволяват събиране на повече от 5 души. Като за първо нарушение те ще платят глоби по 2500 крони (около 405 долара).

