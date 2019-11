Силно земетресение във Франция, има ранени

З еметресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер е регистрирано днес южно от град Монтелимар в Югоизточна Франция, съобщи Франс прес, като се позовава на централната сеизмологична служба.

Трусът бил усетен в обширна зона, от Лион до Монпелие.

Четирима души са били ранени.

#Update: Video footage captured the moment the 5.4 Magnitude of a #Earthquake shook the region of #Drôme and #Ardèche, #France. Causing multiple buildings to be evacuated and 4 people to be injured whom one in critical condition. pic.twitter.com/9l3pN5bljS