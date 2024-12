Украйна и Румъния ще бъдат свързани с нов мост над река Тиса

П равителството на Украйна одобри споразумение с Румъния за изграждане на нов шосеен мост над река Тиса, съобщават румънски медии, като се позовават на изявление на премиера на Украйна Денис Шмигал.

По думите на Шмигал новият мост ще разшири възможностите за износ на Украйна и ще ускори движението на хора и стоки през границата. „Той (мостът) е част от по-широка програма за логистична модернизация в западна посока“, обясни украинският премиер и уточни, че мостът ще бъде между населените места Била Църква и Сигету Мармацией.

Споразумението между Украйна и Румъния за създаване на нов граничен пункт между Била Църква и Сигету Мармацией и нов бетонен мост над река Тиса бе подписано на 18 октомври 2023 г., припомнят румънските медии.

