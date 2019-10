Силно земетресение е регистрирано във Вранча

З еметресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано днес следобед в сеизмичния район Вранча в Източна Румъния, предаде БТА.

Трусът е станал в 15.54 часа и е бил на дълбочина 145 километра.

През септември в Румъния са станали 24 земетресения с магнитуд между 2 и 4,5 по скалата на Рихтер.

На 4 март 1977 г. се случва най-голямото земетресение във Вранча. Трусът е с магнитуд 7,4, като предизвиква големи разрушения и взима жертви и в България.

Според съхранените документи 109 души са загинали в Свищов на 4 март 1977 година. Земетресението е било с магнитут 7,6 по Рихтер, а сред загиналите са били 27 деца. (Във видеото по-горе вижте класацията за 10-те най-силни земетресения в България.)

