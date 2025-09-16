Свят

Шпионинът Марсалек живее в Москва под чуждо име

Марсалек е посетил и конфликтни зони в Източна Украйна, както и Мариупол

16 септември 2025, 23:04
Шпионинът Марсалек живее в Москва под чуждо име
Източник: AP/БТА

Б ившият директор на германската компания за разплащания "Уайъркард" - австриецът Ян Марсалек, който се укрива от правосъдието от години - живее в Москва под фалшива самоличност според разследване на група медии, предаде "Франс прес".

Четиридесет и пет годишният Марсалек "живее в Русия, използвайки фалшиви самоличности и поддържайки тесни връзки с режима на Владимир Путин", пише австрийският вестник "Стандард", който работи по разследването съвместно с германските медии "Шпигел" и Цет Де Еф, както и с американския канал Пи Би Ес и руската платформа "Инсайдър". Колективът публикува снимка, направена през юли в руската столица, на бившия бизнесмен, който е в центъра на фалита на баварската компания, която в продължение на години е фалшифицирала отчетите си.

Руските тайни служби шпионирали Карл Хабсбург

Медиите са успели да разкрият пътуванията му въз основа на документи от разследвания, проведени от властите, прехванати СМС-и, информатори и данни, намиращи се в свободен достъп.,

Марсалек е издирван от Интерпол за това, че е бил дясната ръка на инженера по информатика Маркус Браун, който е бил начело на "Уайъркард". Сривът на тази компания се счита за един от най-големите икономически скандали в Германия.

Под закрилата на руските разузнавателни служби (ФСС) Ян Марсалек е получил нова самоличност най-малко от юни 2023 г. насам. Той се представя като натурализиран украинец по време на анексирането на Донбас от Русия и очевидно работи за руските тайни служби.

Новото му име, Александър Нелидов, е "привлякло вниманието в изтекли данни за резервации при проверка на пътуванията на партньорката му", която също е шпионка.

Обявиха присъдите на българите съдени за шпионаж в Лондон

"Между януари и ноември 2024 г." телефонният му номер "е бил локализиран над 300 пъти в близост до централата на ФСС, според данни за местоположението от руска база данни", съобщава "Щандард". Освен това "той е посетил поне пет пъти Кримския полуостров", твърди вестникът, който публикува снимка, на която се вижда в военна униформа с руския военен символ - латинската буква "Z".

Марсалек е посетил и конфликтни зони в Източна Украйна, както и Мариупол.

Германските власти са издали заповед за ареста му и са отправили към Москва молба за съдебна помощ. Русия официално отрича да знае местонахождението му, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Марсалек Москва
Последвайте ни
Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Отиде си Робърт Редфорд

Отиде си Робърт Редфорд

Русия се подготвя за решителната битка

Русия се подготвя за решителната битка

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Официално: Никола Цолов стартира във Формула 2 догодина

Официално: Никола Цолов стартира във Формула 2 догодина

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 17 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 17 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 16 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 17 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 53 минути

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Свят Преди 2 часа

Хората са недоволни, защото дори след толкова време съдилищата мълчат, а правителството ги заплашва

Радев назначи временен директор на "Военна полиция"

Радев назначи временен директор на "Военна полиция"

България Преди 4 часа

Бригаден генерал Сотиров беше освободен заради навършване на пределна възраст

До 5 години затвор за притежание на райски газ

До 5 години затвор за притежание на райски газ

България Преди 5 часа

Още в утрешния ден докладът ще бъде входиран в Народното събрание

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

Изненадващи конфликти разтърсват Завоевателите

<p>Редфорд нарече Тръмп диктатор, а президентът говори за легендата на Холивуд</p>

Тръмп: Нямаше по-добър от Робърт Редфорд, той беше страхотен актьор

Свят Преди 6 часа

Тръмп бе информиран за смъртта на Редфорд от репортери

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Свят Преди 6 часа

Херцогинята, която бе най-възрастният член на кралското семейство, почина мирно в дома си на 4 септември на 92-годишна възраст

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

България Преди 6 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена край Монтана

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена край Монтана

България Преди 7 часа

Колата с тялото е била забелязана случайно до черен път в гориста местност

<p>Aмерикански сенатор заплаши Унгария и Словакия с последици заради Русия</p>

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

Свят Преди 7 часа

Будапеща и Братислава трябва да се откажат от изкопаемите горива на Москва, иначе ще има "последици", заяви Линдзи Греъм

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

Свят Преди 7 часа

Той почина на 89-годишна възраст

Зимно часово време по света: Кои държави все още сменят часовника през 2025 г.

Зимно часово време по света: Кои държави все още сменят часовника през 2025 г.

Любопитно Преди 7 часа

В повечето страни всъщност няма понятие „зимно време“, а се говори за „стандартно време“ и „лятно време“

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Свят Преди 7 часа

Основната задача на Диела ще бъде да администрира търгове

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

Любопитно Преди 7 часа

 

<p>&quot;Съвсем ясно е, че тази касапница трябва да спре&quot;</p>

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Свят Преди 8 часа

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк

Бетоновоз смаза пешеходец в София

Бетоновоз смаза пешеходец в София

България Преди 9 часа

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

Отиде си Робърт Редфорд

Edna.bg

Тези 3 зодии ще усетят силна промяна след 18 септември

Edna.bg

С две дузпи Реал Мадрид потегли успено в Шампионска лига

Gong.bg

WINBET Гол на кръга: Три шедьовъра в битка за короната!

Gong.bg

Прокурорът на Юта иска смъртно наказание за Тайлър Робинсън за убийството на Чарли Кърк

Nova.bg

Иван Иванов: За цялостното решаване на проблема с безводието в Плевен ще са нужни месеци, може би година

Nova.bg