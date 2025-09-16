Шпионинът Марсалек живее в Москва под чуждо име

Б ившият директор на германската компания за разплащания "Уайъркард" - австриецът Ян Марсалек, който се укрива от правосъдието от години - живее в Москва под фалшива самоличност според разследване на група медии, предаде "Франс прес".

Четиридесет и пет годишният Марсалек "живее в Русия, използвайки фалшиви самоличности и поддържайки тесни връзки с режима на Владимир Путин", пише австрийският вестник "Стандард", който работи по разследването съвместно с германските медии "Шпигел" и Цет Де Еф, както и с американския канал Пи Би Ес и руската платформа "Инсайдър". Колективът публикува снимка, направена през юли в руската столица, на бившия бизнесмен, който е в центъра на фалита на баварската компания, която в продължение на години е фалшифицирала отчетите си.

Руските тайни служби шпионирали Карл Хабсбург

Медиите са успели да разкрият пътуванията му въз основа на документи от разследвания, проведени от властите, прехванати СМС-и, информатори и данни, намиращи се в свободен достъп.,

Марсалек е издирван от Интерпол за това, че е бил дясната ръка на инженера по информатика Маркус Браун, който е бил начело на "Уайъркард". Сривът на тази компания се счита за един от най-големите икономически скандали в Германия.

Под закрилата на руските разузнавателни служби (ФСС) Ян Марсалек е получил нова самоличност най-малко от юни 2023 г. насам. Той се представя като натурализиран украинец по време на анексирането на Донбас от Русия и очевидно работи за руските тайни служби.

Новото му име, Александър Нелидов, е "привлякло вниманието в изтекли данни за резервации при проверка на пътуванията на партньорката му", която също е шпионка.

Обявиха присъдите на българите съдени за шпионаж в Лондон

"Между януари и ноември 2024 г." телефонният му номер "е бил локализиран над 300 пъти в близост до централата на ФСС, според данни за местоположението от руска база данни", съобщава "Щандард". Освен това "той е посетил поне пет пъти Кримския полуостров", твърди вестникът, който публикува снимка, на която се вижда в военна униформа с руския военен символ - латинската буква "Z".

Марсалек е посетил и конфликтни зони в Източна Украйна, както и Мариупол.

Германските власти са издали заповед за ареста му и са отправили към Москва молба за съдебна помощ. Русия официално отрича да знае местонахождението му, отбелязва Ройтерс.