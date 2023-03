Рекордна гореща вълна, невиждана от 165 години, тормози Австралия

С идни постави нов метеорологичен рекорд, след като температурите скочиха над 30°С за четири последователни дни през март - за първи път подобно събитие се случва от 165 години насам.

Бюрото по метеорология прогнозира, че температурата в Сидни ще достигне максимум 30°С в неделя, докато в град Пенрит се предвижда жегата да достигне от 40°С!

Ричмънд и Блактаун също получиха прогнозни предупреждения за температури до 39°С!

#ElNino warm Pacific Ocean events likely to return in 2023 - amplified by #GlobalWarming. Summer forecast 1.08-.32°C above pre-industrial levels (Paris goal: 1.5°C). Droughts and wildfires from Australia to India. Flooding in Southern America. Stronger typhoons. #ClimateChange pic.twitter.com/EAj4xfO34q