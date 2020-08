Повече от 100 души в неизвестност след експлозиите в Бейрут

П овече от сто души са в неизвестност след двете мощни експлозии в ливанската столица Бейрут във вторник, спасителни екипи издирват оцелели, съобщи Би Би Си. Най-малко сто души загинаха, над 4 хиляди са ранени, а няколко околни квартала са напълно разрушени от взривовете.

Към 5 август посолството на България в Ливан не е получавало информация за пострадали от взрива в Бейрут на 4 август български граждани, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Консулската служба при посолството функционира в нормален режим и е в готовност да окаже евентуално съдействие на нуждаещи се от помощ наши сънародници. За контакт може да бъде използван телефон 00961 5 452 883, както и електронни адреси consular.beirut@mfa.bg и embassy.beirut@mfa.bg. Служителите на посолството остават на разположение за съдействие на всички нуждаещи се български граждани.

CNN drone footage shows some of the devastation caused by the massive explosion in Beirut.



The blast rocked the Lebanese capital on Tuesday evening, leaving at least 100 dead and thousands injured. https://t.co/jmsnfb3n10 pic.twitter.com/aiWrnVjYoX