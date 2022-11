Радост и знамена, украинската армия влезе в Херсон

А рмията на Украйна влезе в ключовия южен град Херсон след изтеглянето оттам на руските сили, съобщи украинското министерство на отбраната, цитирано от БТА.

"Украйна си върна контрола над Херсон, украинските въоръжени сили влязоха в града", обявиха от украинското министерство на отбраната и призоваха руските части, останали в града: "да се предадат незабавно".

Кремъл: Херсон е част от Русия, няма промяна

"В случай на доброволен плен Украйна ви гарантира живота и безопасността. Ние спазваме Женевските конвенции, гарантираме на военнопленниците храна, медицинско обслужване и възможността за вашата размяна за войници от украинските въоръжени сили, държани в плен в Руската федерация. Безопасно е да се предадете в плен след предварително обсъждане на условията за предаване с упълномощени представители на украинското командване, като се обадите на горещата линия на "Искам да живея", се посочва в обръщение на украинското военно разузнаване към руските войници.

Хиляди местни жители излязоха по улиците и посрещнаха с украински знамена и радостни възгласи освободителните войски.

От украинското министерство на външните работи определиха днес изтеглянето на руската армия към източния бряг на река Днепър от окупираната от март Херсонска област като важна победа.

Това ще е окончателен провал за Путин

"Украйна в момента отбелязва още една важна победа. Това е доказателство, че каквото и да говори или прави Русия, Украйна ще спечели", написа в Туитър украинският външен министър Дмитро Кулеба.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX