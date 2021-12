Пожар в Световния търговски център в Хонконг

О коло 150 души бяха хванати в капан на покрива на Световния търговски център в Хонконг, когато избухна пожар в един от най-оживените търговски квартали на града.

От сградата, в която има предимно офиси и търговски център, около обяд се появи дим. По информация на телевизия RTHK, около 100 души са се преместили от ресторант на 39-ия етаж, когато е избухнал огънят и димът е изпълнил зоната за хранене.

Причината за пожара остава неясна, въпреки че South China Morning Post съобщи, че е избухнал в стая с електрически превключватели. Части от сградата се ремонтират, а долните ѝ нива са обвити със скеле.

🇭🇰 #Breaking : Over 250 people are trapped on the rooftop of the 38-story World Trade Centre tower in Hong Kong after a fire broke out. pic.twitter.com/Vd7pqZxfUE

Пожарникарите използваха разтегателна стълба, за да спасяват хора, хванати в тясно пространство на открито на петия етаж. Скоро на мястото пристигнаха близки на задържаните. Член на семейството на жена, хваната в капан на покрива на петия етаж, каза пред Stand News, че ситуацията е хаотична.

More than 300 people are trapped as #fire breaks out at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay. At least two people have been injured and rescue efforts are still ongoing, according to https://t.co/FLMBWR7hH1. #HongKong pic.twitter.com/63NxIVB9B5