Почина вокалистът на Village People Виктор Уилис

С ветът на поп и диско музиката потъна в скръб. Водещият вокалист и съосновател на емблематичната американска група Village People Виктор Уилис почина на 75-годишна възраст, пише Independent.

Тъжната новина беше обявена официално в официалните профили на формацията в социалните мрежи чрез кратко и емоционално изявление:

„С дълбока тъга обявяваме смъртта на ВИКТОР УИЛИС, незаменимият глас на Village People. Виктор ни напусна във вторник, 30 юни 2026 г., след кратко, но тежко боледуване. Семейството и близките му молят за уединение в този тежък за тях момент.“

Певецът и автор на песни Виктор Уилис беше двигателят и гласът зад някои от най-големите диско хитове в историята, превърнали се в абсолютни класики – включително „YMCA“, „Go West“ и „In The Navy“.

Раждането на една културна сензация

Групата Village People е сформирана в края на 70-те години на миналия век. Името ѝ е директна и горда препратка към „Гринуич Вилидж“ в Манхатън – кварталът, който по онова време е историческото и културно сърце на ЛГБТ+ общността в Ню Йорк.

Зад създаването на проекта стои френското продуцентско дуо от компанията Can't Stop Productions. След като постигат сериозни успехи на европейската сцена, френските продуценти решават да пробият и на американския пазар. Те откриват Уилис съвсем случайно чрез негов демо запис и веднага са пленени от мощния му, характерен глас.

Когато дебютният албум на Village People се превръща в неочакван и светкавичен хит в клубовете, мениджърите бързо набират професионални танцьори, които да се присъединят към певеца на сцената. Така се ражда концепцията за емблематичните им костюми, вдъхновени от популярни мачо стереотипи в американското общество по това време. Самият Виктор Уилис застава начело на групата, облечен като полицай.

Village People lead singer Victor Willis dead at 74 after battle with ‘short, aggressive illness’ https://t.co/i2aBnOUqDq pic.twitter.com/5J9GokinVF — New York Post (@nypost) July 1, 2026

Наследството на „Полицая“

Уилис решава да напусне групата през 1979 г., на върха на славата ѝ. През следващите десетилетия Village People продължават да изнасят концерти по света под различни състави, като ролята на водещ вокалист се поема от много други изпълнители.

През 2017 г. обаче се случи дългоочакваното чудо за феновете – след близо 40-годишно отсъствие Виктор Уилис се завърна официално в групата и отново оглави турнетата им. През последните години легендарният състав преживя истински ренесанс, като радваше публиката с енергичните си диско сетове на големи музикални фестивали и Прайд събития по целия свят. Със смъртта на Уилис музикалната сцена губи един от най-автентичните и разпознаваеми гласове на ХХ век.

През последните години музиката на Village People отново се озовава в центъра на политическата сцена. Уилис публично променя позицията си няколко пъти относно използването на Y.M.C.A. на предизборни събития на Доналд Тръмп - дебат, който отново разпали дискусиите за културното значение и трайната популярност на песента.

Като единственият останал оригинален член на Village People през последните години, Уилис остава публичното лице на група, чиито песни са се вплели в световната популярна култура. През 2020 г. Библиотеката на Конгреса добавя Y.M.C.A. към Националния регистър на звукозаписите, признавайки записа за културно, исторически и естетически значим.

Виктор Уилис оставя след себе си каталог от песни, които са оцелели дълго след края на диско ерата, и наследство като един от основните архитекти на една от най-разпознаваемите групи в популярната музика.

Village People lead singer Victor Willis dies aged 75 after ‘short but aggressive’ illness https://t.co/FrvnFHLXfT — Metro (@MetroUK) July 1, 2026

Златните хитове на Village People с гласа на Виктор Уилис