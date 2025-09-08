Свят

Почина рок легендата Рик Дейвис

Певецът и автор на песни е издъхнал в дома си в Лонг Айлънд

8 септември 2025, 22:27
Почина рок легендата Рик Дейвис
П евецът Рик Дейвис, който беше един от основателите на британската рок група Supertramp от 70-те години, почина на 81-годишна възраст.

След битка с рака, певецът и автор на песни е издъхнал в дома си в Лонг Айлънд в петък. Тъжната новина беше обявена в изявление от групата, която изрази съболезнованията си на вдовицата на Рик, Сю, предава "Фокус“.

Рик е съосновател на Supertramp заедно с колегата си певец и автор на песни Роджър Ходжсън. По-късно те привличат Дъги Томсън, Боб Зибенберг и Джон Хелиуел, с които свирят заедно от 1973 до 1983 г.

Групата беше известна с хитове като "Give a Little Bit“, "Breakfast in America“, "The Logical Song“ и "Take the Long Way Home“.

Supertramp има четири номинации за наградите "Грами“, включително в категорията "Албум на годината“ през 80-те години.

Рик Дейвис
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

