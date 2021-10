Почина най-възрастният известен бял носорог в света

Т оби, най-възрастният известен бял носорог в света, е починал на 54 години в зоологическа градина в Северна Италия на 6 октомври, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Grandpa Toby the world’s oldest white rhino dies aged 54 after collapsing on his way to bed https://t.co/Dcgqmu4H1d