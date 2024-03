Почина култов актьор, носител на "Оскар"

Л уис Госет- Джуниър, първият чернокож, спечелил "Оскар" за поддържаща мъжка роля за ролята си в "Офицер и джентълмен", почина на 87 години.

Семейството на актьора публикува изявление, в което потвърждава, че той е починал в петък сутринта.

BREAKING: Louis Gossett Jr., the first Black man to win the best supporting actor Oscar, has died at 87. https://t.co/F8UcvrjtKk — The Associated Press (@AP) March 29, 2024

„С нашето искрено съжаление потвърждаваме, че нашият любим баща почина тази сутрин“, се казва в изявлението.

„Бихме искали да благодарим на всички за техните съболезнования в този момент. Моля, уважавайте личния живот на семейството в този труден момент.“

Племенникът на Госет каза пред Асошиейтед прес, че по това време актьорът е бил в Санта Моника, Калифорния.

Причината за смъртта не е разкрита.

Louis Gossett Jr., a star of film and television who won an Academy Award for his performance in "An Officer and a Gentleman," has died, according to his family. He was 87. https://t.co/zvvLzZiMyU pic.twitter.com/gikIJPS1Fx — CNN (@CNN) March 29, 2024

Госет стана третият чернокож номиниран за "Оскар" в категорията за поддържаща мъжка роля през 1983 г.

Той печели за изпълнението си на плашещия инструктор по учение на морската пехота в „Офицер и джентълмен“ с Ричард Гиър и Дебра Уингър през 1982 г. За същата роля печели и "Златен глобус".

Роден на 27 май 1936 г. в Бруклин, Ню Йорк, Госет по-късно добавя Джуниър към името си, за да почете баща си.

Първо започва да играе в училищни продукции и на 16-годишна възраст прави своя дебют на Бродуей в пиесата "Take A Giant Step".

Louis Gossett Jr., the first Black man to win a supporting actor Oscar and an Emmy winner for his role in the seminal TV miniseries “Roots,” has died, AP reports. He was 87. https://t.co/PvRRq0p3tv pic.twitter.com/dQKwcKI48m — ABC News (@ABC) March 29, 2024

Госет пробива на малкия екран като Фидлър в телевизионния минисериал "Roots" от 1977 г., който описва жестокостите на робството.

По-късно той печели награда "Еми" за ролята.

През 2010 г. Госет обяви, че има рак на простатата, който според него е хванат в ранните етапи, а през 2020 г. влезе в болница след заразяване с COVID-19.

