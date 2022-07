Почина американският режисьор Боб Рафелсън

А мериканският режисьор Боб Рафелсън почина на 89-годишна възраст, предадоха информационните агенции.

Той има две номинации за награди "Оскар" през 1971 г. в категориите за най-добър филм и за най-добър сценарий за "Пет леки пиеси", в който главната роля е поверена на Джак Никълсън.

Боб Рафелсън е починал в дома си в Аспен в събота през нощта, заобиколен от семейството си, каза пред Асошиейтед прес съпругата му Габриел Таурек Рафелсън.

Режисьорът е един от създателите на музикалната поп група "Мънкис" и на едноименния телевизионен сериал заедно с покойния Бърт Шнайдер. Това му носи награда "Еми" за комедийна поредица през 1967 г.

Рафелсън също така е продуцент на холивудските класики "Последната прожекция" на режисьора Питър Богданович и "Волният ездач" на Денис Хопър.

Франсис Форд Копола нарече Рафелсън "един от най-важните кинематографични артисти на своето време". Сред феновете му са Куентин Тарантино и Уес Андерсън.

Режисьорът най-много се гордее с филма си от 1990 г. "Лунните планини" - биографична продукция, разказваща историята на изследователите сър Ричард Бъртън и Джон Ханинг Спийк, споделя съпругата му.

