ООН: Над 150 затворнички са изнасилени и изгорени до смърт в ДРК

Н ад от 150 затворнички бяха изнасилени и изгорени до смърт миналата седмица, когато бягащи затворници от мъжкото отделение ги нападнаха и подпалиха затвор в Гома, в източната част на Демократична република Конго, каза говорител на ООН.

Говорителят на Службата на ООН по правата на човека Сейф Маганго каза пред CNN, че повечето от 165-те затворнички, които са били изнасилени от избягали затворници, са загинали в пожара.

Hundreds of women prisoners were raped and burned alive during a jailbreak in Goma, Congo, as fighters from the M23 rebel group took control of the city.



The horrific incident occurred at Munzenze prison last Monday. pic.twitter.com/sYpoEsnWke