"Окото на Дубай": Мистерията около затварянето на атракциона

В исоко 250 метра - почти двойно повече от Лондонското око, "Окото на Дубай" (Ain Dubai) е най-голямото виенско колело в света. Гигантското съоръжение обаче спря да се върти без никакво официално обяснение, поддържайки жива обвиващата го мистерия, предаде Франс прес.

Кръглата му форма и светлинните ефекти продължават да го отличават в джунглата от огромни стъклени кули на богатото емирство в Персийския залив, в сърцето на изкуствен остров, наречен Блууотърс (Bluewaters) - дом на туристически атракции, шикозни ресторанти и луксозни апартаменти.

Отворено през 2021 г., "Окото на Дубай" спира да работи през март 2022 г. заради "дейности по подобряването" според официалния уебсайт, който многократно е обявявал, че затварянето на съоръжението се удължава. Датата на повторното отваряне ще бъде обявена "своевременно" с нови "вълнуващи предложения" за посетителите, обещава сайтът.

Mystery in Dubai as "Dubai Eye", touted as the world’s largest Ferris wheel, stops turning just months after opening https://t.co/ZLbPXtNqGi pic.twitter.com/kMCQacQJsb