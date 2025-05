Силно земетресение от 6,1 по Рихтер удари Япония

З еметресение с магнитуд 6,1 бе регистрирано днес край северния японски остров Хокайдо, предаде Ройтерс, като се позова на националната метеорологична агенция.

Shallow M6.1 earthquake struck on Saturday afternoon in the North Pacific Ocean near Kushiro (Japan).#Earthquake #Japan #地震 #Kushiro #Sapporo #Asahikawa #Obihiro



Everything we now know:https://t.co/DlWa1SLR4C