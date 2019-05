М ъжът, убил 51 мюсюлмански поклонници в джамията в Крайстчърч, беше официално обвинен в тероризъм за първи път, съобщиха от полицията в Нова Зеландия.

"Официално е повдигнато обвинение за извършването на терористичен акт по член 6А от Закона за борба с тероризма от 2002 г. срещу Брентън Тарант", се казва в изявление на полицията, цитирано от АФП.

Съобщава се, че в допълнение към терористичното обвинение, сега Тарант е изправен пред 51 обвинения за убийство и 40 за опит за убийство по време на атаките на 15 март в новозеландския град.

The Christchurch mosque attacker who killed 51 people has been charged with terrorism https://t.co/IXB1DdsLti pic.twitter.com/CpDIWiiQmk