Пещерата "Среднощен ужас", където маите са правили жертвоприношения с деца

А рхеолозите, проучващи "Пещерата на среднощния ужас" в Белиз, откриват мистериозни сини влакна в зъбната плака на жертваните тийнейджъри, което предполага, че младите жертви са били задушени.

През 2016 г. списание Ancient Origins публикува материал за "Пещерата на среднощния ужас", разположена южно от град Белмопан в окръг Кайо в Белиз, Централна Америка. Открита за пръв път през 2006 г., пещерата "Среднощен ужас" е дала над 10 000 парчета фрагментирана кост и близо 30 000 фрагмента от глинени съдове.

През последните 15 години изследователите са установили, че преди повече от 1000 години в пещерата са принесени в жертва на Чак, бога на дъжда на маите, около 120 "подрастващи".

Сега пещерата разкрива още тайни за ритуалното си минало, тъй като археолозите откриха мистериозни сини нишки в зъбите на някои от жертвите. Това завладяващо откритие предполага, че жертвите са били задушавани, преди да бъдат заклани, в отчаян опит да получат дъжд.

Hundreds of children were sacrificed by the #Maya in the Midnight Terror Cave in #Belize, and new evidence indicates the young victims were gagged before their sacrifice to the rain god Chac. https://t.co/KyEECrmEWt pic.twitter.com/7StQDfP9er