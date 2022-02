НАТО очаква Русия да атакува

В оенният съюз НАТО очаква, че руската армия ще предприеме нападение срещу съседна Украйна. „Всички признаци показват, че Русия планира пълномащабна атака срещу Украйна“, заяви генералният секретар на алианса Йенс Столтенберг в коментар за германска телевизия.

Столтенберг, който е на Мюнхенската конференция по сигурността, заяви, че струпването на войски продължава.

„Не са изтеглени войски, както казва Русия, а напротив – пристигнали са още военни“,

заяви той. По думите му има признаци, че Русия се готви да си устрои претекст за атака.

Въпреки заплахата от ескалация, Столтенберг остава ангажиран към решаването на конфликта с политически средства. „Искаме да накараме Русия да смени курса и да седне с нас на масата за преговори“, заяви той.

По-рано представител на НАТО съобщи, че алиансът е преместил служителите си в Украйна от Киев в западния град Лвов и в Брюксел, за да гарантира тяхната сигурност.

NATO relocates Ukraine staff to Lviv and Brussels for safety reasons https://t.co/23vNKux2OD pic.twitter.com/7hLsULjBF7