Напрежението расте: Хусите изстреляха ракета към Израел

И зраелските военни съобщиха снощи, че са регистрирали изстрелване на ракета от Йемен към Израел и системите за противовъздушна отбрана са прехванали заплахата, предаде Ройтерс.

На няколко места в Израел се е задействал сигнал за въздушно нападение.

Finally. What about the Houthis? They attacked Israel last night https://t.co/sfIVsEodZg pic.twitter.com/vq2jGVlp5f