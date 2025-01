Най-ключовото от звездния миг на Доналд Тръмп

Светът гледа към Вашингтон, където Доналд Тръмп днес официално поема поста на 47-ия президент на Съединените щати.

Историческият ден започна с тържествени церемонии и обещания за ново начало в американската политика.

Следете всяка важна стъпка от инаугурацията – от пристигането на гостите до първата реч на президента Тръмп.

Доналд Тръмп, семейството му и ключови фигури в бъдещата му администрация пристигнаха в църквата "Сейнт Джон" във Вашингтон.

Ето няколко изображения от първото му събитие за встъпване в длъжност за деня:

Елегантната Мелания Тръмп и новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп:

Източник: Getty Images

Уша Ванс и новоизбраният вицепрезидент, американският сенатор Джей Ди Ванс, пристигат за службата в църквата „Сейнт Джон“ в рамките на церемонията по встъпване в длъжност на 20 януари 2025 г. във Вашингтон, окръг Колумбия.

Дъщерята на Доналд Тръмп Иванка Тръмп също пристига на месата в църквата „Сейнт Джон“.

По-рано Асошиейтед прес публикува официалната програма на второто встъпване в длъжност като президент на САЩ на Доналд Тръмп.

Не е ясно доколко преместването на церемонията на закрито ще окаже влияние върху списъка на събитията, съпътстващи церемонията.

Църковна служба

Денят на Тръмп ще започне с присъствие на служба в епископската църква "Сейнт Джон", която се намира от другата страна на парка "Лафайет", срещу Белия дом. Това е традиция за новоизбрания президент.

Чай в Белия дом

Тръмп и съпругата му Мелания ще се срещнат с оттеглящия се президент Джо Байдън и първата дама Джил Байдън на чаша чай в Белия дом - традиция за "Добре дошъл" на новия президент.

Полагане на клетва в ротондата на Капитолия

Церемонията ще бъде пунктуирана от няколко музикални изпълнения и изказвания, сред които музикална увертюра в изпълнение на смесения хор "Линкълн" на Университета на Небраск; The President's Own в изпълнение на духовия оркестър на морската пехота на САЩ; изказване на кардинал Тимъти Долан, архиепископ на Ню Йорк, и на преподобния Франклин Греъм от организацията "Самарянската кесия" и Евангелистката асоциация на Били Греъм, Oh, America в изпълнение на оперния певец Кристофър Мачо. След това клетва като вицепрезидент на САЩ ще положи Джей Ди Ванс, като той ще се закълне пред съдията от Върховния съд Брет Кавано. Ще последва "America the Beautiful" в изпълнение на Кари Ъндъруд, хора на Въоръжените сили на САЩ и вокалната група на Военноморската академия на САЩ. След което клетва като президент на САЩ ще положи Доналд Тръмп, като той ще се закълне пред председателя на Върховния съд на САЩ Джон Робъртс. Накрая ще отекне The Battle Hymn of the Republic в изпълнение на вокалната група на Военноморската академия на САЩ,

После ще дойде ред за встъпителното слово на Тръмп като 47-и президент на САЩ. То ще бъде последвано от благословия от ректора на университета Йешива - равин д-р Ари Берман и от имам Хушам ал Хусайни от ислямския център "Кербала", от старши пастор Лоренцо Сюъл от 180 църква в Детройт и от преподобния Франк Ман от римокатолическата епархия на Бруклин. После идва ред на The Star-Spangled Banner в изпълнение на Кристофър Мачо.

Изпращане на бившия президент

Ще има официално изпращане на досегашния президент Байдън и вицепрезидентката му Камала Харис, които напускат Капитолия.

Церемония в стаята за подпис

Тръмп ще се отправи към президентския кабинет, точно до заседателната зала на Сената на Капитолия за церемонията за подписи. Под погледа на членове на Конгреса току-що заклелият се президент ще подпише назначения, меморандуми и укази.

Встъпителен обяд

Новият президент и вицепрезидентът му ще присъстват на обяд в Залата със статуите на Капитолия, организиран от Обединения комитет на Конгреса за церемониите по встъпване в длъжност.

Тържествена проверка

След обяда президентът и вицепрезидентът ще се отправят към източните стълби на Капитолия за тържествена проверка на войските.

Президентски парад

Тръмп премести традиционния президентски парад по "Пенсилвания авеню" в спортната зала "Кепитъл уан" във Вашингтон. Програмата предвижда слово на Тръмп и изпълнения на духови оркестри.

Церемония в Овалния кабинет

Тръмп отива в Белия дом за така наречената Церемония по приемане на Овалния кабинет.

Встъпителни балове

Встъпителен бал на главнокомандващия: изпълнения за американските военнослужещи от кънтри групата "Раскал Флетс" и кънтри певеца Паркър Макколъм. Слово на Тръмп.

Встъпителен бал на свободата: изпълнения на рапъра Нели, кънтри певеца Джейсън Олдин и диско групата "Вилидж Пийпъл" за симпатизантите на Тръмп, който трябва да произнесе реч и тук.

Звезден встъпителен бал: изпълнение на певеца и композитор Гавин Дегроу; Тръмп отново ще изнесе реч. Очаква се гости на това събитие да бъдат крупни дарители на встъпващия в длъжност президент.

Национален молебен

Тръмп ще присъства на традиционния национален молебен утре сутринта, в деня след встъпването си в длъжност, във Вашингтонската катедрала.

