Известна балерина почина на 29 години

М ихаела Мабинти ДеПринс, новатор и вдъхновител на мнозина в света на балета, почина на 29-годишна възраст, съобщи неин говорител на страницата ѝ в Инстаграм в петък.

Все още не е съобщена причината за смъртта.

„Нейният живот се характеризираше с благодат, целеустременост и сила. Нейната непоколебима отдаденост на изкуството, хуманитарните ѝ усилия и смелостта ѝ да преодолява невъобразими предизвикателства ще ни вдъхновяват завинаги. Тя беше фар на надежда за мнозина, показвайки, че независимо от препятствията, красотата и величието могат да се издигнат и от най-тъмните места“, става ясно от написаното.

Семейството на ДеПринс публикува изявление след съобщението за смъртта ѝ.

„Наистина съм в състояние на шок и дълбока тъга. Моята прекрасна сестра вече не е тук. От самото начало на нашата история още в Африка, когато спяхме на обща рогозка в сиропиталището, Михаела (Мабинти) и аз измисляхме собствени музикални театрални пиеси и ги разигравахме. Създавахме свои собствени балети... Когато ни осиновиха, родителите ни бързо се вляха в мечтите ни и се появи красивата, грациозно силна балерина, която толкова много от вас познават днес. Тя беше вдъхновение“, пише Мия ДеПринс.

Родена като Мабинти Бангура в Сиера Леоне, ДеПринс е изпратена в сиропиталище на тригодишна възраст, след като и двамата ѝ родители загиват по време на гражданската война в страната. В сиропиталището тя е била малтретирана и недохранена, разказва тя пред Associated Press през 2012 г.

„Загубих и двамата си родители, така че бях там в сиропиталището около година и с мен не се отнасяха много добре, защото имах витилиго. Бяхме подредени по номера, а номер 27 беше най-малко любимият и това беше моят номер, така че получавах най-малко храна, най-малко дрехи и какво ли още не“, казва тя по онова време.

След като получава съобщение, че сиропиталището ще бъде бомбардирано, ДеПринс описва как върви без обувки в продължение на километри, за да стигне до бежански лагер. Майка ѝ, която осиновява ДеПринс и още две момичета, включително Миа, от сиропиталището, след като ги среща в Гана през 1999 г., казва, че Михаела е била „болна и травмирана от войната“, с тонзилит, треска, мононуклеоза и подути стави. ДеПринс е на четири години, когато е осиновена и преместена в Съединените щати.

Страстта ѝ към балета се заражда още като малко момиче в Сиера Леоне, когато вижда снимка на балерина. Но въпреки че започва да тренира балет на петгодишна възраст, ДеПринс продължава да изпитва трудности. На осемгодишна възраст ѝ казват, че САЩ не са готови за чернокожа балерина, въпреки че тя е избрана да изпълнява ролята на Мари в „Лешникотрошачката“. Когато е на девет години, учител казва на майка ѝ, че не си струва да се инвестират пари в чернокожи момичета.

В крайна сметка ДеПринс посещава Rock School for Dance Education, престижно и селективно балетно училище.

