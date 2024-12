Мъж направи опит за отклоняване на самолет, арестуваха го

С поред властите 31-годишен мъж е бил арестуван на 8 декември, след като се е опитал да пренасочи вътрешен полет от Мексико към САЩ по време на пътуването му, предаде АФП.

Самолетът „Еърбъс А320“, който излетял около 7:17 ч. местно време, пътувал за северозападния град Тихуана от централния град Леон, Гуанахуато, но се наложило да извърши аварийно кацане на международното летище Гуадалахара около 45 минути след полета.

„Субектът нападна стюардеса и се опита да влезе в пилотската кабина, за да отклони полета за Съединените щати“, заявиха от Секретариата за сигурност и защита на цивилното население.

Членовете на екипажа обаче са успели да усмирят мъжа - за когото се съобщава, че е пътувал със семейството си - и са подали сигнал за извършване на аварийно кацане в Гуадалахара.

BREAKING: Passenger tries to hijack Mexican flight and steer it to the U.S. after assaulting a flight attendant and storming the cockpit. pic.twitter.com/0J4KNgSQTu