Тайфунът Муйфа отслабна до тропическа буря, но се очаква да предизвика наводнения

Т айфунът Муйфа е отслабнал до тропическа буря, съобщиха китайски метеоролози, но въпреки това ще донесе дъждове и наводнения в няколко крайбрежни провинции, докато се движи на север, съобщи Ройтерс.

Powerful gales and torrential rains battered Zhoushan in eastern China as Typhoon Muifa made landfall at the port city in what local media called the strongest tropical cyclone to hit the populous Yangtze River Delta in a decade https://t.co/xXsng9KJhD pic.twitter.com/akmws6PCdq