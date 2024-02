"Субарнареха": Мистериозната река, която произвежда злато (СНИМКИ)

"Субарнареха" в превод от индийски означава „златна ивица“.

"Субарнареха" е река, която преминава през индийските щати Джаркханд, Западен Бенгал и Одиша. Не е свързана с никакви древни митологични събития или приказки, реката наистина съдържа чисто злато във водата си. Това не е скорошен феномен, златото винаги е присъствало в речното корито. Поради цифровата ера, в която живеем в момента, "Субарнареха" грабна вниманието на онлайн медиите. Реката е известна и като склад за злато, но каква е мистерията на това необичайно явление.

Наистина е удивително да станеш свидетел на такова огромно количество злато, излизащо от река. Приблизително количество от 60 до 80 частици се извличат на месец от реката, като учените също се опитват да намерят източника на този естествен, но странен феномен.

История на "Субарнареха"

Реката преминава покрай района Ратнагарбха в щата Джаркханд. Тя е наситена със златни частици от години. Дългата 474 километра река започва от Рани Чуан в село Нагди, намиращо се близо до Ранчи в Джаркханд. След това се слива с Бенгалския залив и преминава през щатите Одиша и Западен Бенгал. Смята се, че златото е добито за първи път в Писка, село в Ранчи, близо до извора на реката, но по-късно златните частици са открити в коритото на реката, главно под пясъка.

Subarnarekha River (Suvarna Rekha) which flows for 474kms (#Jharkhand) has pure #gold in its water!

Local tribal workers have been engaged in filtering sand and getting out gold from the river bed. One can extract some 60 to 80 gold particles in one month!#IncredibleIndia pic.twitter.com/KlI10Cyb7Y