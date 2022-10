От камък на влюбените до кърваво средство за забогатяване

Х ората много приличат на свраки. Харесваме лъскави неща. От самото начало приписваме стойност на красиви камъни с малка практическа стойност. За да обяснят манията си по тези камъни, хората ги описват като притежаващи мистични свойства. Изумрудът често се свързва с красноречието и прозорливостта, както и с това, че е скъпоценен камък на влюбените.

Въпреки че се свързва с любовта, истината е, че добивът на изумруди има дълга и кървава история.

Историята на изумрудите през вековете

Най-ранните мини за изумруди са египетски. Те датират от около 1500 г. пр.н.е. и за пръв път са разположени на и около планината Смарагд. Добивът на изумруди в Египет обаче започва от 330 г. пр.н.е. нататък. Фараоните са притежавали мините, а следователно и камъните в тях. Един от владетелите е бил особено привързан към изумрудите.

Клеопатра VII, управлявала от 51 до 30 г. пр. н. е., украсява себе си и дворците си с изумруди. Освен това имала навика да ги подарява на чуждестранни високопоставени лица. Манията на Клеопатра по изумрудите имала две страни. Първо, изумрудите били тясно свързани с плодородието и безсмъртието. Второ, и може би по-важно, украсяването на всичко с изумруди е било начин да покаже богатството си.

През този период изумрудът е един от най-ценените скъпоценни камъни и може да се намери само в Египет. По време на управлението на Клеопатра римляните също развиват вкус към изумрудите. Те пробивали дупки в камъните и ги носели като талисмани. Известно е, че император Нерон дори носел изумрудени очила на гладиаторските игри, за да помогне на отслабващото си зрение.

Любовта на египтяните и римляните към изумрудите създава на Египет един проблем. Старите рудници в планината Смарагд в крайна сметка започнали да пресъхват, произвеждайки скъпоценни камъни с все по-ниско качество. Това накарало Клеопатра да поръча още няколко мини, за да отговори на търсенето.

По-късно римляните поемат контрола над тези мини и ги експлоатират в промишлен мащаб. След това те са отнети от различни византийски императори, преди да попаднат в ръцете на мюсюлмански завоеватели. Добивът в Египет е изоставен с откриването на находища в Колумбия, след което изумрудените мини са разрушени и до голяма степен изгубени във времето. Оригиналните мини са открити отново едва през 1816 г. от французина Фредерик Кайло, минералог.

В продължение на векове по-голямата част от изумрудите по света са били тези, които първоначално са произхождали от египетските мини. От около XIV в. от н.е. обаче има данни за добив на изумруди както в Индия, така и в Австрия, но не в такъв индустриален мащаб.

Всичко започва да се променя с откриването на Новия свят от испанците в началото на XVI век. За испанците Южна Америка изглеждала като обсипана с изумруди. Въпреки че конкистадорите традиционно се интересували повече от благородни метали, отколкото от скъпоценни камъни, испанците били достатъчно умни, за да разберат стойността на изумрудите. Скоро алчността надделява и конкистадорите искат да знаят къде инките са намерили всичките си изумруди.

Инките от днешно Перу добиват и търгуват с изумруди поне 500 години преди те да бъдат открити от испанските конкистадори. Тези земи са били толкова богати на злато и изумруди, че испанците са вярвали, че са открили митичния град Ел Дорадо. Последвала дълга, кървава и разрушителна война. Конкистадорите избиват безброй местни жители, опитващи се да открият мините, и заграбват всички скъпоценности, до които успеят да се доберат.

Произхождаща от Колумбия, "Короната на Андите" включва повече от 400 изумруда и датира от XVII или XVIII век. Тя е изработена за скулптура на Дева Мария от Попаян, за да се благодари за защитата ѝ от едра шарка, и сега е изложена в Музея на изкуствата "Метрополитън".

В един пример от тази епоха народът на Манта в днешен Еквадор (в много статии цитиран като Перу) се покланял на гигантски изумруд, за който се казва, че е с размерите на щраусово яйце. Предполага се, че този изумруд е представлявал богиня, наречена Умина. В празнични дни жреците изнасяли гигантския изумруд от храма на Умина, за да могат последователите ѝ да ѝ се поклонят. Те правели това, като й носели дъщери (още изумруди), което означавало, че градът имал огромен запас от изумруди. Склад, за който испанците скоро разбрали.

Те щурмуват и завладяват града, търсейки Умина, но така и не я намират. Конкистадорите заподозрели местните жители в измама и започнали да разбиват изумрудите на наковалня, вярвайки, че истинските изумруди ще издържат на изпитанието. Те сгрешили и ненужно унищожили цяло състояние от скъпоценни камъни.

В крайна сметка испанците надделяват и завземат мините, принадлежали някога на ацтеките и инките. Колумбия се оказва особено богата на изумруди. И до днес тя е най-големият производител на изумруди в света и в зависимост от годината произвежда от 50 до 90% от световните изумруди.

Победата на испанците в Колумбия ще им струва скъпо. След победата си в Южна Америка испанците заливат европейския пазар с огромни количества злато и изумруди. Това има обратен ефект на намеренията им. Вместо да направи Испанската империя още по-богата, това води до рязко покачване на инфлацията, а икономиката на страната е разрушена.

След това през XIX в., след 300 години испанска експлоатация, колумбийците започват да се бунтуват. Поредица от въстания довежда до подписването на Конституцията на Колумбия през 1886 г., която връща на колумбийците не само независимостта, но и мините им.

Изумрудите в съвременния свят

Благодарение на съвременните минни технологии днес изумруди могат да бъдат открити по целия свят. За съжаление, увеличената им достъпност не успява да спре кръвопролитията. Още през 2016 г. колумбийското правителство се опитва да изчисти търговията с изумруди в страната. Не е изненадващо, че белият прах не е бил единственият ценен ресурс, от който са се интересували гангстерите в страната.

