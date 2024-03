Корабът е бил "мъртъв": Как се стигна до срутването на моста в Балтимор

П лавателният съд на име "Дали“ - в самото начало на 27-дневно пътуване от пристанището на Балтимор до Шри Ланка - напълно загубил мощност, след като напуснал пристанището, и се устремил към емблематичния мост "Франсис Скот Кий" в града.

Било е посред нощ и екипажът на кораба е бил потопен в още по-голяма тъмнина, когато светлините на кораба внезапно изгаснали.

Плавателният съд бил "мъртъв": нямал никаква работеща електроника и - което е изключително важно - нямал работещ двигател. Екипажът се носел по течението, но бил безсилен да спре случващото се, пише BBC.

Екипажът провеждал неуспешни тестове в отчаян опит да отстрани проблема и да възстанови захранването. Местният пилот на борда на кораба трескаво давал заповеди, като казвал на екипажа да насочи кормилото рязко наляво и да пусне котва, за да не се отклони надясно.

Въпреки че се смята, че е заработил авариен генератор, корабът така и не успял да възстанови работата на двигателите си.

Екипажът не е имал избор. Малко преди 01:30 ч. (05:30 ч. по Гринуич) е подаден сигнал за тревога, с който от екипажа предупредили властите, че сблъсъкът е неизбежен.

"Приближава кораб, който е загубил управлението си. Докато не го овладеят, трябва да спрем цялото движение", казва служител на Мерилендския транспортен орган.

По-късно губернаторът на Мериленд Уес Мур определи екипажа като "герои" и заяви, че бързата им реакция е "спасила човешки животи", тъй като властите са успели да спрат движението на превозни средства по моста в двете минути между сигнала и сблъсъка.

Сигналът обаче не предотвратил фаталния инцидент.

Плавателният съд “Дали" се ударил в бетонна колона на моста "Франсис Скот Кий". Колоната била с дължина 1,5 мили (2,4 км), тя бързо се срутила парче по парче в тъмните, студени води на река Патапско в американския град Балтимор, щата Мериленд.

Шестима души - всички те са били членове на пътна бригада, работеща по моста - са загинали поради температурата на водата.

Късно вечерта във вторник бреговата охрана на САЩ съобщи, че е стигнала до заключението, че мъжете са загинали, и възнамерява да преустанови мащабните си усилия за издирване и спасяване, които бяха усложнени от студеното и облачно време, предава BBC.

Местни медии съобщиха, че шестимата работници са граждани на Мексико, Гватемала, Хондурас и Салвадор.

Всички 22 души от екипажа на кораба са индийци, а страната е основен "играч" в световната морска индустрия. Това твърдят консулските власти, цитирани от BBC.

Драматичното разрушаване на моста, който е открит преди 47 години, разтърси много хора в града, включително губернатора Мур.

"Това място се използва за придвижване на 30 000 жители на Мериленд всеки ден. Да чуеш думите мостът "Франсис Скот Кий" се срути е шокиращо. Това е сърцераздирателно", заяви Мур на пресконференция във вторник.

Какво точно е довело до загубата на мощност на борда на "Дали" остава неясно.

Дженифър Хоменди, председател на Националния съвет за безопасност на транспорта, заяви, че сега разследващите ще се опитат да проучат информацията от записващото устройство за данни от пътуването.

"Това е важна част от нашето разследване", казва тя.

Когато слънцето изгря над Балтимор във вторник сутринта, жителите на разнообразните и силно работнически райони в близост до моста изразиха шока си от случилото се.

"Усетих го... Цялата къща се разтресе", разказва Джон Флансбърг, който живее близо до моста, пред BBC.

Друга жителка на района, Дарлийн Ъруин, казва, че за първи път разбрала, че има проблем, когато чула "тътен".

Часове по-късно мащабът на разрушенията станал очевиден, когато тя погледнала през прозореца си към река Патапско. Огромният товарен кораб, превозващ поне 3000 контейнера, бил заклещен между отломките на срутения мост.

По това време целият район се е превърнал в арена на мащабни издирвателни и спасителни дейности, като полицейски лодки кръстосват реката, а над тях прелитат хеликоптери на полицията и бреговата охрана.

В местно училище два американски военни хеликоптера UH-60 "Блекхоук" били паркирани на спортното игрище, а облечените в камуфлажни дрехи пилоти и екипаж се разхождали около машините.

Въпреки че официалните лица многократно подчертават, че фокусът им остава върху издирването на изчезналите, експертите предупреждават, че инцидентът може да окаже значително въздействие и върху пристанището в Балтимор, едно от най-натоварените на източното крайбрежие на САЩ.

Сенаторът от Мериленд Бен Кардин заяви пред репортери, че повторното отваряне на водния път ще бъде "от решаващо значение" за икономиката на САЩ.

Пристанището е ключов регионален център за стоки, вариращи от стомана и алуминий до селскостопанско оборудване, и се използва от производители на автомобили. Данните на Пристанищната администрация на Мериленд показват, че през миналата година през пристанището са преминали най-малко 750 000 превозни средства.

"Това ще наруши графиците на корабите и ще натовари капацитета за обработка на товари в други пристанища като “Филаделфия” и “Норфолк". Това може да доведе до претоварване и закъснения, които могат да продължат месеци”, казва Мирко Войцик, глобален директор на отдела за разузнаване на Everstream Analytics, който предоставя услуги по веригата на доставки.

Във вторник в Белия дом президентът на САЩ Джо Байдън, който заяви, че е пътувал по моста "много, много пъти" между родния си щат Делауеър и Вашингтон, обеща да направи всичко по силите си, за да отвори отново моста.

"Ще изразходваме всички федерални ресурси, от които се нуждаем, за да реагираме на тази извънредна ситуация. Заедно ще възстановим това пристанище", казва той.

Байдън добави, че 15 000 работни места в САЩ "зависят от това пристанище".

Властите твърдят, че засега са изцяло съсредоточени върху операцията по издирване и спасяване.

От своя страна Мур коментира, че процесът на възстановяване "няма да бъде кратък". Той призна, че Балтимор е изправен пред "дълъг път" след срутването.

Това не е първият случай, в който “Дали” е замесен в инцидент.

Според Vessel Finder, уебсайт за проследяване, корабът е участвал в друг сблъсък в белгийското пристанище “Антверпен” през 2016 г. Тогава не е имало съобщения за наранявания или значителни щети.

