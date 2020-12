Китай и ЕС се договориха за основните принципи на инвестиционната сделка

Л идерите на Европейския съюз и китайският президент Си Цзинпин одобриха принципите на инвестиционния пакт, въпреки опасенията относно трудовите и човешките права, съобщи АФП.

The preliminary agreement is likely to take months to be worked into shape by legal teams and translated https://t.co/PuxOAKqBLD

Европейският съюз и Китай приключиха преговорите за цялостното споразумение за инвестиционно сътрудничество. Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен след видеоконференция между ЕС и Китай.

"Независимая газета": Ще стане ли Ким Чен-ун корейският Хрушчов

"ЕС има най-големия единен пазар в света. Отворени сме за бизнес, но сме привърженици на реципрочността, равните условия и ценности. Днес ЕС и Китай приключиха преговорите за инвестиционното споразумение", написа тя в Twitter, подчертавайки, че сделката ще способства за "по-балансирани търговски и бизнес възможности".

The EU has the largest single market in the world. We are open for business but we are attached to reciprocity, level playing field & values.



Today, the EU & China concluded in principle negotiations on an investment agreement.



For more balanced trade & business opportunities. pic.twitter.com/zURkyE2yX4