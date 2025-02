Израел пое освободените от "Хамас" заложници

Р адикалната палестинска групировка "Хамас" предаде днес на Червения кръст в град Хан Юнис, ивицата Газа, израелските заложници Офер Калдерон (на 54 години) и Ярден Бибас (35), съобщи Ройтерс. Калдерон има и френски паспорт. Израелската армия обяви в официално изявление, че е поела двамата заложници.

Сред обявените вчера от "Хамас" имена на заложници, които трябва да бъдат освободени днес, бе и това на Кит Сигъл. Той има и американско гражданство.

Според постигната договорка в замяна на тримата Израел трябва да пусне на свобода около 90 палестински затоворници. Деветима от тях са били осъдени доживот, пояснява ДПА.

Войната между Израел и "Хамас" избухна на 7 октомври 2023 година, когато палестинската групировка нападна израелска територия. По данни на Израел тогава са били убити близо 1200 души, а в плен са били отведени около 250 заложници.

При последвалото израелско настъпление в ивицата Газа са загинали 47 000 палестинци според информацията на здравното министерство на "Хамас".

