Сенчестият конфликт между Израел и Иран през изминалия уикенд за първи път беше на ръба да се превърне в открит сблъсък. Напрежението между двете страни ескалира на територията на Сирия с пълна сила.

На 20 януари израелската авиация извърши удари по цели на Иран в района на сирийската столица Дамаск. И ако това не е първият път, в който Израел атакува ирански позиции в Сирия, то има налице някои нови момента:

за първи път ударите са извършвани посред бял ден и цели бяха не само бази на иранската Революционна гвардия, но и позиции на сирийската армия.

Израел удари ирански склад в Сирия

Като следствие загинаха 21 души, от които най-малко 12 са членове на елитните ирански части Ал Кудс и четирима сирийски войници. На следващия ден Израел оповести и успешното тестване на ракетите нова генерация Arrow 3, за които се предполага, че са разработени именно с идеята за защита от евентуални атаки на Иран.

Израелската армия може да се похвали за успехите си в опитите да блокира създаването на мащабна военна инфраструктура на Иран в Сирия. Доставките на оръжие от Иран за техния ливански съюзник Хизбулла също бяха ударени силно. Считаният за основен мозък зад създаването на иранското присъствие в Сирия, командирът на елитните сили Ал Кудс генерал Касем Сюлеймани, искаше да побърза с ходовете си в Сирия, но те бяха възпрепятствани от израелската военна активност. Но противно на погрешното впечатление, което може да се получи от статии в пресата и официални израелски изявления през последните няколко седмици, историята далеч не е приключила.

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n