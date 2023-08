С лед поредната гореща вълна Италия се готви за циклона "Цирцея", предупреждават метеоролози, цитирани от италианските издания "Кориере дела сера", "Национе", "Месаджеро" и "Ти Джи ком 24".

Още от утре вечерта ще бъдат засегнати северните части на страната, като там ще има на места бурни ветрове и градушки. През уикенда застудяването ще обхване постепенно и централна и южната част на страната.

