Иран удари жилищна сграда в Хайфа, има загинали

Н ай-малко четирима души са загинали в пристанищния град Хайфа в Северен Израел след ракетен удар, който според местните медии е ирански, по жилищна сграда вчера вечерта, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Телата на четирима души бяха извадени изпод развалините след продължила с часове спасително-издирвателна операция, съобщи днес израелската армия.

Местната спасителна служба оповести, че ударът е бил нанесен с иранска балистична ракета, информира АФП.

"Обявените за изчезнали четирима души (мъж и жена на по около 80 години, мъж на около 40 години и жена на около 35 години) бяха открити без признаци на живот", съобщи организацията "Маген Давид Адом" - израелският аналог на Червения кръст.

Според АФП седеметажната жилищна сграда е била почти изцяло разрушена след директния ирански удар, нанесен вчера около 18:00 ч. местно време (също и българско).

Израел удари сърцето на Иран, Техеран заплаши с "опустошителен" отговор

Хайфа, третият по големина град в Израел, е подложен на редовни атаки от страна на Иран след началото на конфликта, предизвикан от израелско-американските удари по иранска територия на 28 февруари.

Междувременно израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши, че страната му може да „парализира“ режима в Техеран, като вземе на прицел неговите ръководители и стратегическа инфраструктура, ако ракетният обстрел срещу Израел не бъде прекратен.

Напрежението остава високо и в други части на страната. Петима души бяха ранени при ирански удари в Тел Авив и Централен Израел, а експлозии бяха чути и в Йерусалим.

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

От началото на военните действия най-малко 19 души са загинали в Израел при обстрел от Иран и Ливан. Допълнително, израелски земеделец е бил застрелян по погрешка от израелската армия близо до границата с Ливан. В сраженията срещу проиранското движение Хизбула в Южен Ливан, започнали на 2 март, са загинали и 11 израелски военнослужещи.