Яркосиня комета прелетя над Испания и Португалия (ВИДЕО)

Ф рагмент от комета озари небето над Испания и Португалия. Видеа, на които се вижда ярката синьо-зелена светлина на фона на нощното небе, предизвикаха истински фурор в социалните мрежи.

Явлението, наблюдавано най-ясно в западния испански град Касерес, непосредствено до португалската граница, беше описано от очевидци като „зашеметяващ метеор”. От Европейската космическа агенция обаче уточниха в социалната мрежа X, че всъщност става дума за парче от комета, което е навлязло в земната атмосфера.

