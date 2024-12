"Перфектно престъпление": Вдовица е невинна в убийството на "Японския Дон Жуан"

28-годишна жена е призната за невинна в убийството на богатия си 77-годишен съпруг, който се представял за японския Дон Жуан.

Саки Судо е обвинена, след като през май 2018 г. Косуке Нозаки е намерен мъртъв в дома си в град Танабе от свръхдоза наркотици.

A young Japanese widower who Googled words such as 'perfect crime' and elderly death' has been cleared of her husband's murder, six years after he died of a mysterious drug overdose.



Saki Sudo, 28, was acquitted after prosecutors in the town of Wakayama were unable to prove to pic.twitter.com/9JXvujV9mJ