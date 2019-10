Холандия се отказва от името си

П равителството на Нидерландия реши да се откаже от името Холандия, съобщава Adformatie.

Властите на страната смятат, че имиджът на страната трябва да се обнови, тъй като Холандия се асоциира от туристите основно с наркотици и амстердамския "квартал на червените фенери".

Новият образ ще се изгражда около името Нидерландия, предаде РИА Новости. Той ще бъде активно популяризиран на международни събития, като например конкурса за песен на Евровизия 2020.

Футболният отбор на страната също ще изостави познатото на феновете име във всички мачове. Ребрандирането ще засегне и спортистите, които ще представляват Нидерландия на Олимпиадата-2020 в Токио.

Holland finally rebrands to Netherlands! 😍



Great news, now let's change our language name of Dutch to Netherlands too and finally finish all this confusion 🇳🇱 https://t.co/QXk3aYnVAI