Южна Корея блокира чатбота DeepSeek

Ч атботът DeepSeek няма да бъде достъпен в магазините за приложения в Южна Корея до извършването на проверка на работата на китайския стартъп с изкуствен интелект относно данните на потребителите.

Чатботът зашемети инвеститорите и специалистите в бранша със способността си да изпълнява функциите на западните си конкуренти и то по-изгодно.

Но редица държави поставиха под въпрос съхраняването на потребителски данни от DeepSeek, които според фирмата се събират в „сигурни сървъри, разположени в Китайската народна република“.

