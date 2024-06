Германия затяга правилата за канабиса за развлечение

О коло два месеца след като Германия частично легализира употребата на канабис за развлечение, парламентът гласува изменение на дългоочаквания закон, за да затегне ограниченията за шофиране, предаде ДПА.

Измененията, приети късно вчера, включват и допълнителни разпоредби за отглеждането на канабис в т.нар. клубове за канабис, за да се предотврати появата на мащабни плантации.

След дългогодишни дебати през февруари Берлин прие нов закон за канабиса, който позволява на пълнолетните германци законно да притежават, купуват или отглеждат марихуана, въпреки че все още се прилагат строги разпоредби и ограничения.

Съгласно закона, който е в сила от 1 април, на възрастните е разрешено да носят със себе си до 25 грама марихуана, а у дома могат да се съхраняват не повече от 50 грама. В домашни условия могат да се отглеждат до три растения.

Two months after Germany partially legalized the recreational use of cannabis, the government is introducing new rules regarding its consumption while driving and imposing restrictions on official growers' associations.https://t.co/qghLwDCeaz