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Германия задържа мъж, искал на наложи нацистки режим в Румъния

Той публикувал инструкции за правене на отрови и взривни вещества, както и за коктейли „Молотов“ и коли-бомби

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 15:47
Германия задържа мъж, искал на наложи нацистки режим в Румъния
Източник: EPA/БГНЕС

Г ермания е арестувала днес румънски гражданин, обвинен в опит да създаде крайнодясна терористична организация с цел да предизвика „терористична война“ в Румъния, рухване на държавата и инсталиране на режим, вдъхновен от национал-социализма (нацизма - бел. ред.), съобщи Федералната прокуратура, цитирана от ДПА.

Според съобщението на Федералната прокуратура, Никита П. е арестуван в окръг Енц, провинция Баден-Вюртемберг в югозападната част на страната, от полицаи от тази провинция и от провинция Райнланд-Пфалц.

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Младият мъж е заподозрян, че е опитал да създаде чуждестранна терористична организация, която да оглави като лидер, и е планирал насилствени действия срещу сигурността на държавата.

Прокуратурата обвинява Никита П., че между 18- и 20-годишната си възраст е опитал да създаде крайнодясна организация, която имала за цел да унищожи румънската държава и да наложи режим, вдъхновен от национал-социализма. Тези действия, според прокуратурата, са започнали в началото на 2023 г.

За да набере членове на организацията, заподозреният е управлявал два канала за съобщения в Германия, които са били насочени основно към млади румънци, посочва обвинението.

Чрез тези канали той е подтиквал абонатите и членовете да извършват различни криминални престъпления – от рисуване на крайнодесни графити и самонараняване до палежи на сгради, в които живеят мигранти или членове на ЛГБТК+ общността, и дори убийство на хора, определяни като „подчовеци“, посочва обвинението.

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Никита П. също така публикувал в тези канали инструкции за правене на отрови и взривни вещества, както и за коктейли „Молотов“ и коли-бомби.

ДПА информира, че румънецът ще бъде изправен по-късно днес пред съдия във федералния съд в Карлсруе, който ще вземе решение дали да бъде поставен в предварителен арест.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, София Георгиева    
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