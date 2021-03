Франция въвежда нов национален локдаун

Ф ренският президент Еманюел Макрон обяви днес разширяване на ограниченията за пътуване върху цялата територия на страната и затваряне на училищата за три седмици, за да бъде отблъсната третата вълна на коронавирус, която заплашва да препълни болниците, предадоха световните агенции.

Разпоредбите предвиждат и вечерен част от 19 ч., затварянето на някои магазини и ограничения за придвижване извън район от 10 километра от жилището. Отвъд този периметър ще се изисква документ.

Мерките ще влязат в сила от слeдващия вторник, след великденския уикенд, по време на който французите ще могат да пътуват.

"Ще загубим контрол, ако не действаме сега", каза президентът в предавано по телевизията обръщение към нацията.

